В 2026 году появится перинатальный центр в Петербурге

В новом центре обустроят неонатологический стационар на 45 коек, бактериологическую лабораторию и лабораторию молекулярной диагностики, а также отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики.

В Калининском районе Петербурга построят большой перинатальный центр за 15 млрд рублей. Об этом 26 декабря рассказали в пресс-службе Смольного.

В новом центре обустроят неонатологический стационар на 45 коек, бактериологическую лабораторию и лабораторию молекулярной диагностики, а также отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики. Ухаживать за пациентами будут 680 специалистов. Центр обеспечит еще более 1000 рабочих мест.

В 1979 году на Вавиловых открылся роддом и работал до 2013 года. Он закрылся, потому что зданию требовалась серьезная реконструкция.

Соглашение о государственно-частном партнёрстве с ООО "Современные перинатальные технологии" подписал губернатор Петербурга Беглов на рабочем совещании. Здание построят на Вавиловых. Центр стане одним из самых крупных и оснащённых медицинских учреждений города.

Ранее педиатр назвала характерные особенности гриппа в сезоне 2022-2023. Медик подчеркнула, что в этом сезоне грипп развивается даже быстрее, чем коронавирус. Ребёнку может стать в разы хуже даже за несколько часов. Еще одна характерная особенность гриппа в этом сезоне – интоксикация. Ребёнок может почувствовать боль в мышцах, головную боль, отказаться от еды и воды, быть слишком возбужденным или напротив заторможенным.

Фото: Piter.tv

