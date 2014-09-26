Педиатр назвала характерные особенности гриппа в сезоне 2022-2023

Медик подчеркнула, что в этом сезоне грипп развивается даже быстрее, чем коронавирус.

Педиатр Наталия Райт в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала об особенностях гриппа у детей в сезоне 2022-2023.

Если мы говорим о свином гриппе — это грипп А, он более заразный. Индекс контагиозности у него 22%. В зоне риска маленькие дети до года и пожилые люди. Наталия Райт, педиатр

Медик подчеркнула, что в этом сезоне грипп развивается даже быстрее, чем коронавирус. Ребёнку может стать в разы хуже даже за несколько часов. Еще одна характерная особенность гриппа в этом сезоне – интоксикация. Ребёнок может почувствовать боль в мышцах, головную боль, отказаться от еды и воды, быть слишком возбужденным или напротив заторможенным.

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