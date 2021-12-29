В ЛДПР призвали не верить сообщениям о смерти Жириновского

В партии намерены наказать распространителей таких заявлений.

Во фракции ЛДПР призвали не верить сообщениям о смерти лидера политического объединения Владимира Жириновского. Соответствующее заявление оказалось в распоряжении сетевого издания "Ura.ru".

В обращении сказано о росте числа мошенников, которые распространяют сообщения о якобы смерти Жириновского для дискредитации партии перед обществом. ЛДПР призвала не верить слухам и фиксировать звонки для материалов будущего уголовного дела.

Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками центрального аппарата ЛДПР, и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем: это — ложь! из сообщения ЛДПР

Напомним, в среду стало известно о том, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице в Москве. У парламентария выявили COVID-19. Лидер ЛДПР был госпитализирован еще 2 февраля. В российском министерстве здравоохранения уточнили, что состояние политика стабильное.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о прохождении пика заражений "омикроном" в столице.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский