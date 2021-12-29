Собянин заявил о прохождении пика заражений "омикроном" в Москве

Глава столицы РФ представил эпидемиологическую статистику по региону.

Пик заболеваемости штаммом коронавируса "омикроном" в Москве прошел. Чиновник подчеркнул, что показатель был пройден таким же образом, как и в других европейских городах - за 3-4 недели. Об этом в собственном блоге написал глава российской столицы Сергей Собянин. Количество новых случаев заражения по городу уменьшилось на шесть процентов.

На этой неделе снижение будет еще более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учета. Заболеваемость продолжает снижаться. Сергей Собянин, глава Москвы

Эксперт подчеркнул, что в стационарном звене медики фиксируют снижение по числу госпитализаций. Абсолютные значения по инфицированию граждан остаются все еще высокими. При этом больше трех недель (с середины января) столичные поликлиники работают в экстремальном режиме. Посменно работают в регионе около трех тысяч докторов. Впервые в истории амбулаторного звена в городе организованы телемедицинские подразделения поликлиник.

Ранее Собянин говорил о том, что количество заболевших COVID-19 за неделю выросло на 70%.

Фото: YouTube / Блог Сергея Собянина

