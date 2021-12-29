  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Собянин: количество заболевших COVID-19 за неделю выросло на 70%
Сегодня, 7:22
41
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Собянин: количество заболевших COVID-19 за неделю выросло на 70%

0 0

Мэр Москвы рассказал об эпидситуации в регионе.

Мэр Москвы Собянин: количество заболевших COVID-19 за неделю выросло на 70 процентов. Об этом чиновник сообщил коллегам на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Глава российской столицы добавил, что за последнюю неделю показатель по госпитализациям пациентов увеличился на 40%.

Прошедшая неделя была очень сложной…По госпитализации мы вышли на 1,6 тысяч человек в сутки, из-за этого около 10 тысяч стационарных коек занято. Мы увеличили объем резервных коек еще на 5 тысяч.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Эксперт напомнил  том, что в Москве за последнюю неделю была увеличена мощность экстренной службы "122". Это позволило сделать срок ожидания ответа на звонок менее одной минуты даже в пиковое время. Сейчас в службе работает около 7 тысяч операторов.

В России выявили подвид "омикрона" ВА.2.

Теги: госпитализация, москва, сергей собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии