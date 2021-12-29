Мэр Москвы рассказал об эпидситуации в регионе.

Мэр Москвы Собянин: количество заболевших COVID-19 за неделю выросло на 70 процентов. Об этом чиновник сообщил коллегам на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Глава российской столицы добавил, что за последнюю неделю показатель по госпитализациям пациентов увеличился на 40%.

Прошедшая неделя была очень сложной…По госпитализации мы вышли на 1,6 тысяч человек в сутки, из-за этого около 10 тысяч стационарных коек занято. Мы увеличили объем резервных коек еще на 5 тысяч. Сергей Собянин, мэр Москвы

Эксперт напомнил том, что в Москве за последнюю неделю была увеличена мощность экстренной службы "122". Это позволило сделать срок ожидания ответа на звонок менее одной минуты даже в пиковое время. Сейчас в службе работает около 7 тысяч операторов.

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