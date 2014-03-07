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СМИ сообщают, что в Сенегале в беспорядках погибли семь человек

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Протесты с требованием освободить Сонко проходят по всей стране с 3 марта.

СМИ сообщают, что в Сенегале в беспорядках погибли семь человек. Массовые протесты продолжаются после ареста политического лидера Усмана Сонко. О летальных случаях сообщает новостной портал Seneweb.

Известно, что 17-летнего подростка застрелили в южном городе Диаобе в субботу — толпа громила правительственные здания, сожгла полицейский участок.

Протесты с требованием освободить Сонко проходят по всей стране с 3 марта. Протестующие дерутся с полицией. Среди участников протестов есть мародёры.

Ранее в сети появилось видео военного Мьянмы с угрозами расстрела гражданских лиц.

Видео: Youtube/Global News

Теги: протесты, сенегал, сми
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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