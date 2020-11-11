Значительный ущерб нанесен дорогам, домам и транспортным средствам.

СМИ: сильные ливни прошли на острове Крит. По данным греческого телеканала ERT-1 в ряде населенных пунктов в области Херсонисос оказались затоплены улицы. Стихия нанесла ущерб автомобилям, жилым зданиям, а также предприятиям.

Убытки от наводнения не поддаются подсчету, так как все утонуло под тоннами грязи. Бурлящая вода даже снесла стены ряда домов. В пожарную службу в районе Херсонисоса поступило 450 обращений за помощью, были спасены 78 человек телеканал ERT-1

На данный момент в административном центре Крита находится правительственная команда по изучению возникших после ливней проблем. В Ираклионе отметили, что стихия больше всего навредила муниципалитетам Херсонисос и Ретимно. Большой ущерб нанесен транспортному сообщению, зданиям и прибрежной зоне.

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Видео: YouTube / FIRE News