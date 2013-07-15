СМИ: россиянин выжил при падении самолета в Таиланде

Вместе с пилотом-учеником пострадал также пилот-инструктор.

Российский гражданин травмировался при падении сверхлегкого самолета на острове Пхукет в Таиланде. Соответствующей информацией с аудиторией поделилась в понедельник, 18 августа, местная газета Bangkok Post. Иностранные журналисты не раскрыли подробности о характере ранений потерпевшего. Однако они сообщили, что речь идет о 36-летнем Сергее Разукове, который является летчиком-учеником. Кроме мужчины пострадал также пилот-инструктор.

Двое пилотов получили травмы при падении в субботу вечером сверхлегкого самолета в районе Тхаланг на острове Пхукет… Пилот-инструктор, 40-летний гражданин Таиланда Сурасак Чана, получил травму черепа и перелом лодыжки... публикация в СМИ

По информации полиции, сверхлегкий самолет МХ-2 Sprint производства компании Quick Silver Aircraft вылетел с аэродрома в субботу в 14 часов по местному времени (в 10 часов утра по времени Москвы) и потерпел катастрофу в 16.30 часов вечера (в 12.30 часов по времени российской столицы). Затем воздушное судно упало на дорогу в районе Тхаланг. По информации от Telegram-канала SHOT, россиянин после крушения получил лёгкие травмы, не опасные для жизни: ссадины и рассечения. Инструктор же сломал ногу и получил травму головы. Оба пациента были экстренно доставлены в больницу.

Фото и видео: Telegram /SHOT