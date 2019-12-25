Айшегюль Кюбра Полат рассказала о том, что мать нашла в России адвоката при поддержке некой "ассоциации.

Россицская гражданка Екатерина Бурнашкина, освобожденная из-под стражи в турецкой Анталье после приговора за оставление новорожденной в опасности, теперь собирается участвовать в заседаниях судебной инстанции по вопросу опеки над дочкой Николь в России. Соответствующие данные информационному агентству "РИА Новости" предоставила адвокат Айшегюль Кюбра Полат. Сторона защиты указала, что семья получает поддержку "ассоциации" и уже нашла себе адвоката в России.

Екатерина хочет забрать ребенка. В России, насколько мне известно, в течение августа состоится заседание суда по делу об опеке над Николь, Екатерина хочет принять участие в заседании. Айшегюль Кюбра Полат, представляющая интересы семьи в Турции

Напомним, что суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале 2025 года фигурантку расследования к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Речь идет о том, что 18-летняя девушка в октябре 2024 года оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта. По результатам заседания от 9 июля апелляционный суд переквалифицировал преступление, а далее - освободил Екатерину из-под стражи. Бабушка малыша Елена была оправдана. Сторона защиты говорила о том, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка. Согласно турецкому законодательству, за это преступление обвиняемой грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы. Николь вернулась в Россию после нескольких месяцев, проведенных в Доме малютки в Анталье.

Фото: pxhere.com