СМИ: российские истребители "завоевали" Японию

Японцы оценили боевые возможности Су-57.

Российские истребители "завоевали" Японию. Об этом в комментариях к публикации портала Yahoo News Japan сообщили местные жители. Журналисты ИноСМИ разместили перевод реакций японцев на статью, посвященную боевым самолетам Су-57. Данные воздушные средства назвали "прекрасными".

Мощный двигатель, отличная управляемость и прекрасные пилоты. Видимо, в реальном бою он также будет хорош один из пользователей портала

В Японии подробно изучили все фотографии Су-57, которые доступны в Интернете в общем доступе. В большей степени пользователи портала оценили стелс-возможности российского истребителя, его внешний вид и вооружение на борту.

У истребителей "Сухого" свой уникальный силуэт, который выглядит очень классно комментарий японского пользователя

Большинство сошлось во мнении, что Су-57 - это отличная разработка с точки зрения управляемости, а также выполнения боевых задач. Японцы уточнили, что данная модель истребителя предназначена для обороны именно российской территории. Рабочие учли географические преимущества участка.

Российские истребители изящны и красивы. Они смотрятся намного лучше американских. Лучше бы силы самообороны Японии купили российские самолеты. Но это нереально пользователь с ником Sou

Отдельные комментаторы заявили, что Су-57 и спроектирован лучше американского самолета F-35.

Японцы оценили новые военные объекты на Курилах.

Фото: Минобороны России

