Пострадали пятеро детей и двое воспитателей.

СМИ: в Японии автомобиль въехал в помещение детского сада. По данным местного информационного агентства Kyodo, пострадавшими считаются семеро человек. В списке - пятеро несовершеннолетних. Инцидент произошел 26 декабря в городе Саппоро.

В результате автомобильной аварии на городской дороге одна из машин столкнулась со зданием, находящимся в непосредственной близости от места ДТП. Водитель не справился с управлением и протаранил входную дверь, а также стеклянную стену. Медики госпитализировали травмированных детей и воспитателей. Сейчас угрозы для их жизней нет.

В Японии из-за аномального снегопада пострадали 13 человек.

Фото: 秋田魁新報

Видео: NHK