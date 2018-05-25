СМИ рассказали, как жителей Донбасса поддержали в Подмосковье

Стало известно, сколько гуманитарного груза для беженцев собрали жители региона.

Журналисты телеканала "360" рассказали о том, как жителей Донбасса поддержали в Московской области. По информации от источника, добровольцы, местные бизнесмены и жители региона приносят к Молодежному центру в Красногорске одежду, обувь, продовольственные товары, технику и детское питание в качестве гуманитарной поддержки. Далее эти коробки пересылаются в пункты временного размещения беженцев на территории Подмосковья, Ростова и даже на Украину.

Время очень непростое. Мы все это прекрасно понимаем, и поэтому мы должны быть едины — максимально сделать так, чтобы люди, которые нуждаются в помощи, которые сегодня в беде, чувствовали нашу заботу Андрей Воробьев, губернатор региона

Напомним, что специальный пункт для сбора гуманитарной помощи открыт с 24 февраля. За 36 дней волонтеры принесли туда более 113 275 товаров. Отдельный сбор вещей касается беженцев, проживающих в Подмосковье у родственников и друзей. На данный момент таких граждан более 400 человек.

Подмосковье нашло 60 тысяч вакансий для жителей, на работу которых повлияли санкции.

Фото: YouTube / Губернатор.