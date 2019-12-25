Подмосковье нашло 60 тысяч вакансий для жителей, на работу которых повлияли санкции

Андрей Воробьев рассказал о ярмарке вакансий в регионе.

Власти Московской области нашли 60 тысяч вакансий для жителей, на работу которых повлияли санкции. Об этом рассказали журналисты с телеканала "360" со ссылкой на информацию, озвученную на правительственном совещании по региону при участии губернатора Андрея Воробьева. Чиновник уточнил, что ярмарка профессий запланирована на 4 марта. Местный кабминет министров поставил перед мероприятие мзадачу представить населению новые позиции по различным направлениям.

Порядка 20 тысяч — все, что связано со стройкой, около 10 тысяч — это транспорт. Четыре тысячи — торговля. Прошу … внимательно сопровождать, уделять внимание пожеланиям тех, кто ищет работу. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Эксперт уточнил, что в связи с западными ограничениями по полетам в альтернативном месте работы нуждаются многие сотрудники аэропортов "Шереметьево" и "Домодедово". на прошлой неделе власти региона провели встречу со специалистами воздушных гаваней города.

При падении автобуса с эстакады в Подмосковье погибли два человека.

Фото: YouTube / Губернатор