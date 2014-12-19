Пострадавшими считаются еще 18 человек.

При падении автобуса с эстакады в Подмосковье погибли два человека. Об этом сообщили журналистам представители экстренных ведомств по региону. Известно, что общественный транспорт двигался по рейсовому маршруту. Водитель пробил отбойник, после чего упал вниз на дорогу, расположенную около населенного пункта Матренино. Транспорт съехал в кювет, а затем перевернулся на боковую сторону. По предварительным сведениям, жертвами трагедии стали два человека. Пострадавшими считаются еще 18 человек. В общей сложности в автобусе находилось 20 человек.

На 104-м км трассы М-9 при повороте на деревню Матренино рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 467 из Москвы в Волоколамск, пробил отбойник и упал с эстакады на дорогу. пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

Уточняется, что ДТП зафиксировано в 10 часов утра. Водитель автобуса не справился с управлением. По факту произошедшей аварии прокуратура Московской области проводит проверку.

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Фото: Telegram / Прокуратура Московской области

Видео: Telegram / Прокуратура Московской области, Mash, SHOT