На Коллонтай ночью сгорел Mercedes

Также пламенем опалило Volkswagen, Hyundai и Opel, которым Mercedes перекрыл выезд.

Четыре автомобиля пострадали при пожаре в Невском районе в ночь на 4 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило во втором часу ночи. У дома 5/1 по улице Коллонтай горел припаркованный Mercedes. Огонь уничтожил все сгораемые части. Также пламенем опалило Volkswagen, Hyundai и Opel, которым Mercedes перекрыл выезд.

Пожар ликвидировали в 1:23. Информация о пострадавших не поступала.

На прошлой неделе в Петербурге задержали мужчину, который сжёг автомобиль бывшей супруги.

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