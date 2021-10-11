  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:07
61
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Коллонтай ночью сгорел Mercedes

0 0

Также пламенем опалило Volkswagen, Hyundai и Opel, которым Mercedes перекрыл выезд.

Четыре автомобиля пострадали при пожаре в Невском районе в ночь на 4 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило во втором часу ночи. У дома 5/1 по улице Коллонтай горел припаркованный Mercedes. Огонь уничтожил все сгораемые части. Также пламенем опалило Volkswagen, Hyundai и Opel, которым Mercedes перекрыл выезд.

Пожар ликвидировали в 1:23. Информация о пострадавших не поступала.

На прошлой неделе в Петербурге задержали мужчину, который сжёг автомобиль бывшей супруги.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: коллонтай, сгорел автомобиль
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии