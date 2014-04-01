В Петербурге задержали мужчину, который сжёг автомобиль бывшей супруги

Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в хищении и порче автомобиля бывшей жены. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Со слов потерпевшей, бывший муж похитил Hyundai Solaris, а после сжег в поле по дороге на Каменку. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

Также полиция установила, что мужчина во время угона был в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что еще один петербуржец заплатит 4 тысячи рублей за оскорбление бывшей супруги.

Фото: пресс-служба МВД