Петербуржец заплатит 4 тысячи рублей за оскорбление бывшей супруги

Установлено, что ночью 6 января мужчина через WhatsApp отправлял сообщения, содержащие сведения, порочащие ее честь и достоинство.

Прокуратура Выборгского района провела проверку по заявлению петербурженки о привлечении бывшего мужа к административной ответственности за оскорбление. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что ночью 6 января мужчина через WhatsApp отправлял сообщения, содержащие сведения, порочащие ее честь и достоинство, а также унизительные и оскорбительные характеристики ее личности, выраженные в неприличной форме.

Мировой судья за оскорбления назначил штраф в размере 4 тысяч рублей.

Также ранее прокурор потребовал обеспечить петербурженку с сахарным диабетом необходимыми лекарствами.

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