  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец заплатит 4 тысячи рублей за оскорбление бывшей супруги
Сегодня, 10:55
90
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец заплатит 4 тысячи рублей за оскорбление бывшей супруги

0 0

Установлено, что ночью 6 января мужчина через WhatsApp отправлял сообщения, содержащие сведения, порочащие ее честь и достоинство.

Прокуратура Выборгского района провела проверку по заявлению петербурженки о привлечении бывшего мужа к административной ответственности за оскорбление. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что ночью 6 января мужчина через WhatsApp отправлял сообщения, содержащие сведения, порочащие ее честь и достоинство, а также унизительные и оскорбительные характеристики ее личности, выраженные в неприличной форме.

Мировой судья за оскорбления назначил штраф в размере 4 тысяч рублей.

Также ранее прокурор потребовал обеспечить петербурженку с сахарным диабетом необходимыми лекарствами.

Фото: pexels

Теги: оскорбления, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии