Прокурор потребовал обеспечить петербурженку с сахарным диабетом необходимыми лекарствами

Прокуратура Невского района провела проверку по обращению местной жительницы, страдающей сахарным диабетом, по вопросу льготного обеспечения лекарствами. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверки удалось выяснить, что уже несколько месяцев женщина не может получить жизненно-важные лекарства "Омепразол" и "Апидра".
Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать Комздрав организовать бесплатное лекарственное обеспечение петербурженки.
Ранее прокуратура защитила права пенсионерки, сломавшей руку на Рубинштейна.
Фото: pexels
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