Прокурор потребовал обеспечить петербурженку с сахарным диабетом необходимыми лекарствами

В ходе проверки удалось выяснить, что уже несколько месяцев женщина не может получить жизненно-важные лекарства.

Прокуратура Невского района провела проверку по обращению местной жительницы, страдающей сахарным диабетом, по вопросу льготного обеспечения лекарствами. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. В ходе проверки удалось выяснить, что уже несколько месяцев женщина не может получить жизненно-важные лекарства "Омепразол" и "Апидра". Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать Комздрав организовать бесплатное лекарственное обеспечение петербурженки. Ранее прокуратура защитила права пенсионерки, сломавшей руку на Рубинштейна. Фото: pexels