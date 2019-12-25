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Прокурор потребовал обеспечить петербурженку с сахарным диабетом необходимыми лекарствами
Сегодня, 9:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокурор потребовал обеспечить петербурженку с сахарным диабетом необходимыми лекарствами

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В ходе проверки удалось выяснить, что уже несколько месяцев женщина не может получить жизненно-важные лекарства.

Прокуратура Невского района провела проверку по обращению местной жительницы, страдающей сахарным диабетом, по вопросу льготного обеспечения лекарствами. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки удалось выяснить, что уже несколько месяцев женщина не может получить жизненно-важные лекарства "Омепразол" и "Апидра".

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать Комздрав организовать бесплатное лекарственное обеспечение петербурженки.

Ранее прокуратура защитила права пенсионерки, сломавшей руку на Рубинштейна.

Фото: pexels

Теги: прокуратура, сахарный диабет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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