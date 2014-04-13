Прокуратура защитила права пенсионерки, сломавшей руку на Рубинштейна

Она упала из-за неубранного от наледи тротуара.

Прокуратура Центрального района провела проверку по обращению пенсионерки, получившей травму руки при падении на скользком тротуаре на улице Рубинштейна. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что по дороге на работу петербурженка поскользнулась, упала и сломала руку. Проверка показала, что тротуар в этот день не очистили от наледи. Своевременную работу не провел СПБ ГУДП "Центр".

По решению суда, с СПБ ГУДП "Центр" в пользу заявительницы взыскана компенсация морального вреда.

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Фото: piter.tv (архив)