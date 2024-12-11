Во время пожара на Коллонтай пострадали мужчина и женщина

В 07:58 пожар ликвидирован.

В Невском районе во время утреннего квартирного пожара пострадали мужчина и женщина. Об этом рассказали в МЧС.

Сообщение о пожаре в доме 28 корпус 1 по улице Коллонтай поступило 22 января в 07:32. В трёхкомнатной квартире, в комнате площадью 14 м2 горела обстановка по всей площади.

В результате пожара пострадали мужчина и женщина, направлены в медицинское учреждение.

В 07:58 пожар ликвидирован.

Ранее во время пожара на Римского-Корсакова пострадали 5 человек.

Фото: Piter.tv