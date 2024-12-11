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Во время пожара на Коллонтай пострадали мужчина и женщина
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Во время пожара на Коллонтай пострадали мужчина и женщина

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В 07:58 пожар ликвидирован.

В Невском районе во время утреннего квартирного пожара пострадали мужчина и женщина. Об этом рассказали в МЧС.

Сообщение о пожаре в доме 28 корпус 1 по улице Коллонтай поступило 22 января в 07:32. В трёхкомнатной квартире, в комнате площадью 14 м2 горела обстановка по всей площади.

В результате пожара пострадали мужчина и женщина, направлены в медицинское учреждение.       

В 07:58 пожар ликвидирован.

Ранее во время пожара на Римского-Корсакова пострадали 5 человек.

Фото: Piter.tv

Теги: квартирный пожар, коллонтай, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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