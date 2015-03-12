Свидание на Коллонтай обернулось для школьника избиением и ограблением

Одиннадцатиклассник обратился в травмпункт с множественными ушибами лица, после медицинской помощи был отпущен на амбулаторное лечение.

Полицейские разыскивают причастных к нападению на школьника в парке на улице Коллонтай. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В три часа дня 30 июля в полицию поступило сообщение о нападении на 17-летнего ученика 11 класса, проживающего на улице Ворошилова. Как выяснили полицейские, около 02:15 30 июля, у дома 27/3 по улице Коллонтай, неизвестные напали на него и забрали IPhone стоимостью 30 тысяч рублей.

Юноша рассказал, что познакомился в интернете с девушкой и тем же вечером встретился с ней в парке на улице Коллонтай. Незнакомка пришла на встречу не одна, а с другом. Позже, в ходе совместной прогулки, к ним присоединились еще трое – друзья этого друга. Когда у одного из них, якобы, сел телефон они решили воспользоваться гаджетом одиннадцатиклассника. Школьник доверчиво передал свой телефон, после чего на него обрушилась серия ударов, а после избиения незнакомцы вместе с девушкой и телефоном потерпевшего скрылись с места.

Одиннадцатиклассник обратился в травмпункт с множественными ушибами лица, после медицинской помощи был отпущен на амбулаторное лечение.

Приняты меры к розыску причастных к инциденту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv