Возле ТРЦ на Лиговском проспекте неадекват пытался ограбить женщину на 600 тыс. рублей

Мужчина распылил в лицо потерпевшей аэрозольный газовый баллончик.

Правоохранители задержали мужчину, который напал на женщину у торгово-развлекательного центра на Лиговском проспекте. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Информация о нападении поступила в полицию накануне. По словам 38-летней потерпевшей, когда она вышла из ТРЦ, к ней побежал незнакомец, распылил в лицо аэрозольный газовый баллончик, толкнул и хотел похитить сумку стоимостью 30 тыс. рублей и пакет, где были 550 тыс. рублей, а потом скрылся. Его спугнул прохожий.

Преступником оказался 23-летний житель Канонерского острова. Решается вопрос об избрании фигуранту пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что в баре на Невском мужчина угрожал персоналу игрушечным пистолетом.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти