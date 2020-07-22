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В баре на Невском мужчина угрожал персоналу игрушечным пистолетом

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Злоумышленника увезли в отдел для разбирательства, в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Полиция задержала посетителя бара на Невском проспекте, угрожавшего персоналу игрушечным пистолетом. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям Центрального района 30 июля поступила информация о том, что в питейном заведении мужчина начал угрожать оружием сотрудникам. На месте поймали 27-летнего жителя Владимирской области, также он вел себя агрессивно. 

Злоумышленника увезли в отдел для разбирательства, в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: жителя Васильевского острова будут судить в Петербурге за угрозу убийством матери. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Теги: мелкое хулиганство, невский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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