В баре на Невском мужчина угрожал персоналу игрушечным пистолетом

Злоумышленника увезли в отдел для разбирательства, в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Полиция задержала посетителя бара на Невском проспекте, угрожавшего персоналу игрушечным пистолетом. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям Центрального района 30 июля поступила информация о том, что в питейном заведении мужчина начал угрожать оружием сотрудникам. На месте поймали 27-летнего жителя Владимирской области, также он вел себя агрессивно.

Злоумышленника увезли в отдел для разбирательства, в отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти