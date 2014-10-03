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Жителя Васильевского острова будут судить в Петербурге за угрозу убийством матери
Сегодня, 16:44
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Жителя Васильевского острова будут судить в Петербурге за угрозу убийством матери

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Между ними возник конфликт из-за аморального образа жизни мужчины.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего рецидивиста. Ему вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), сообщили 30 июля в надзорном ведомстве. 

Вечером 31 января обвиняемый вернулся в квартиру в доме по Новосмоленской набережной, где живет с матерью. Между ними возник конфликт из-за аморального образа жизни мужчины, и он избил родственницу, после чего начал угрожать убийством. Потерпевшая испугалась и вызвала полицию. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд. 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет мужчина, угрожавший соседу ножом после просьбы не шуметь на Карпинского. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, угроза убийством
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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