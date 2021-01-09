СМИ: при землетрясении в Марокко погибли по меньшей мере 93 человека

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

По меньшей мере 93 человека стали жертвами в результате землетрясения, которое произошло на территории Марокко. Соответствующей информацией с журналистами поделился местный телеканал Al-Arabiya со ссылкой на собственный источник.. По сведениям от Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки в регионе с магнитудой 6,9 зафиксированы в 80 километрах от города Марракеша. Граждане ряда городов смогли самостоятельно покинуть собственные дома. В текущий момент власти страны официально не прокомментировали сводки о погибшем и пострадавшем населении.

Девяносто три человека погибли при землетрясении в Марокко, среди них 73 человека в районе аль-Хауз (провинция, рядом с которой находится город Марракеш). сообщение телеканала Al-Arabiya

России отправила в Мьянму более 20 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ, РИА Новости