СМИ: правительство Италии предлагало отменить встречу Путина с бизнесом

Мероприятие запланировано на 26 января.

Итальянское правительство рекомендовало Итало-российской торговой палате отменить встречу президента России Владимира Путина с бизнесом. Об этом пишет издание La Repubblica, ссылаясь на источники в Дворце Киджи.

По информации собеседника СМИ, правительство попросило организаторов отменить встречу или хотя бы рекомендовать руководителям крупных государственных компаний Италии не присутствовать на ней. Известно, что от мероприятия отказались компании Eni и Snam, а также посол страны в Москве Джорджо Стараче.

По предварительным данным, в видеоконференции с Путиным примут участие компании Pirelli, Ene и Generali.

Встреча с российским лидеров пройдет из двух отелей в Риме и Милане. Мероприятие запланировано на 26 января.

Ранее мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин проведет телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном до конца текущей недели.

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