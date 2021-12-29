Путин и Макрон проведут телефонный разговор до конца недели

В настоящее время идет процесс приготовления к переговорам.

Президент РФ Владимир Путин проведет телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в настоящее время идет процесс приготовления к переговорам. Песков уточнил, что телефонный разговор состоится до конца текущей недели.

Говоря о том, обсудят ли Путин и Макрон тему возможного проведения саммита в "нормандском формате", пресс-секретарь напомнил, что в Париже 26 января пройдет встреча политсоветников Франции, Германии, России и Украины. Песков призвал дождаться результатов этих переговоров, прежде чем думать о дальнейших перспективах.

Напомним, сегодня Елисейский дворец сообщил, президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время намерен провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что французский лидер намерен использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе и выразил готовность поддержать государства ЕС, которые беспокоятся о своей безопасности.

Ранее лидеры стран НАТО согласились ввести против РФ "беспрецедентный пакет санкций".

Фото: kremlin.ru