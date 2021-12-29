Макрон проведет переговоры с Путиным и Зеленским

Французский лидер заявил о намерении использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время намерен провести телефонные переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Отмечается, что французский лидер намерен использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе. Кроме того, Макрон выразил готовность поддержать государства ЕС, которые беспокоятся о своей безопасности.

Президент выразил свою глубокую озабоченность ситуацией на границах Украины и необходимостью коллективных усилий по скорейшей деэскалации. Она должна сопровождаться выражением решительных и заслуживающих доверия предостережений в отношении РФ. Эммануэль Макрон, президент Франции

Напомним, на прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Анкару для проведения переговоров.

Вопрос по поводу переговоров глав России и Украины в 2021 году поднимался не один раз. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что нежелание Киева выполнять условия Минских соглашений является одним из препятствий для встречи президентов..

Ранее экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что Путин "съест на завтрак" Зеленского во время переговоров.

Фото: kremlin.ru