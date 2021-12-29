Яценюк: Путин "съест на завтрак" Зеленского во время переговоров

Зеленскому посоветовали воздержаться от отдельных "сепаратных переговоров" с российским коллегой.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит вести двусторонних переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Такое мнение выразил в эфире Youtube-канала Open Ukraine экс-премьер страны Арсений Яценюк.

По его словам, Путин "съест на завтрак" своего украинского коллегу во время переговоров, поэтому Зеленскому не следует осуществлять с ним никаких отдельных "сепаратных переговоров". Яценюк подчеркнул, говоря это, что не критикует главу Украины.

Он [Зеленский] может говорить с Путиным лишь в сопровождении наших лучших союзников — США и ЕС. Если Владимир Зеленский начнет отдельные переговоры с Владимиром Путиным, тот съест его на завтрак. Арсений Яценюк, бывший премьер-министр Украины

Кроме того, политик потребовал ввести против Москвы жесткие санкции и предоставить Киеву летальное наступательное вооружение.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве призвали НАТО прекратить поставки оружия Украине.

Видео: Youtube / Open Ukraine