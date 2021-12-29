В МИД РФ призвали НАТО прекратить поставки оружия Украине

Российское ведомство призвало Киев в полном объеме выполнить минские договоренности.

Североатлантический альянс обязан прекратить военное содействие и поставки вооружений Украине. Об этом по итогам заседания Совета РФ – НАТО заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко.

По словам дипломата, деэскалация возможна только при выполнении данного условия. Кроме того, он призвал украинские власти в полном объеме выполнить минские договоренности.

Будут выполнены минские соглашения - не будет никакой угрозы безопасности Украины и ее территориальной целостности. Для того, чтобы содействовать такой деэскалации, страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине. Александр Грушко, замглавы МИД РФ

Также замминистра призвал альянс отозвать с территории Украины инструкторов, офицеров и солдат. Грушко подчеркнул, что конфликт на Донбассе должен быть разрешен мирным путем.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что гарантии безопасности НАТО не работают для Украины.

Видео: Youtube / ТАСС