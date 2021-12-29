Столтенберг: гарантии безопасности НАТО не работают для Украины

Гарантии безопасности Североатлантического альянса не работают для Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он напомнил, что эта страна является партнером военно-политического блока, но не ее членом, поэтому правило "один за всех и все за одного" по отношению к ней не действуют.
Украина - наш партнер. Но Украина не член НАТО. Гарантии безопасности в соответствии с пятой статьей - "один за всех и все за одного" - касаются только государств-членов НАТО.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО
Он отметил, что альянс в настоящее время оказывает политическую и практическую поддержку Украине, чтобы та смогла обеспечить самооборону.
Ранее на Украине возмутились двусторонним характером переговоров Россия-США.
Видео: YouTube / NATO News
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