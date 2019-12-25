Российский посол Антонов вернется к работе в США 20 июня

Посол России Анатолий Антонов прибыл в аэропорт Шереметьево для отправки в Соединенные Штаты к месту несения своей службы. Об этом информирует "РИА Новости".
По данным СМИ, самолет с Антоновым на борту приземлится в Нью-Йорке в аэропорту JFK днем в воскресенье по местному времени. Затем российский посол отправится в Вашингтон, где возобновит свою работу.
Напомним, 16 июня в ходе российско-американского саммита Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов двух стран на места их работы – в Москву и Вашингтон. Антонов был вызван в Москву для консультаций 20 марта. Это произошло после того, как Байден негативно высказался в отношении своего российского коллеги. Посол Соединенных Штатов Джон Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что в отношениях России и США не будет "игры в одни ворота".
Фото: ВК/Посольство России в США
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