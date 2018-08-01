СМИ: порча сотен самокатов в Москве обошлась вандалам в миллион рублей

Все средства пострадавшие компании направили в благотворительные фонды.

Вандалы, которые в конце августа текущего года измазали солидолом около 800 самокатов в Москве, заплатили компенсацию в миллион рублей. Об этом пишет издание Forbes, ссылаясь на близкие к ситуации источники.

По данным СМИ, соглашение о компенсации стороны подписали 17 сентября. Все компании, которым принадлежат самокаты, поврежденные злоумышленниками, решили направить выплаченные им деньги на благотворительность. Сами транспортные средства после сервисного обслуживания были введены обратно в эксплуатацию.

Напомним, 26 августа трое молодых людей пытались нанести ущерб электронным панелям самокатов, измазав их солидолом. Представитель компании Whoosh рассказал, что злоумышленники повредили почти 500 его самокатов. У "Яндекса" измазанными оказались от 25 до 30 устройств, у компании Urent - 285.

Ранее автомобиль въехал в автобусную остановку в Калининграде.

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