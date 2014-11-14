В Москве неизвестные измазали солидолом сотни самокатов

Злоумышленники пытались испортить электронные панели транспортных средств.

В Российской столице неизвестные измазали солидолом более 800 самокатов. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на компании, которым принадлежат транспортные средства.

Инциденты произошли 26 августа, однако, широко о них стало известно только сейчас. Уточняется, что злоумышленники пытались нанести ущерб электронным панелям ТС. Так, представитель компании Whoos рассказал, что злоумышленники повредили почти 500 его самокатов. У "Яндекса" измазанными оказались от 25 до 30 устройств, у компании Urent - 285.

Представитель одной из компаний заявил, что обращение уже отправлено в правоохранительные органы. Сейчас проводится проверка по факту инцидента, а также оценивается нанесенный ущерб транспортным средствам и осуществляется розыск злоумышленников. Кроме того, один из пострадавших сервисов сообщил СМИ, что в распоряжении имеются фотографии причастных к повреждению самокатов.

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