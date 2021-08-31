Смертельное ДТП с каршерингом в Москве сняли на видео

СМИ: жертвой трагедии стал ребенок.

Ночью на Волгоградском проспекте в Москве столкнулись автомобиль Lada и каршеринг Kia Rio. В социальных сетях появились кадры смертельного ДТП, в котором погиб ребенок. Камера зафиксировала, что иномарка проехала перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент в ее врезалось транспортное средство отечественного автопрома.

Очевидцы указали на то, что в момент аварии в одной из машин находился четырехлетний малыш. По данным источника телеканала "360", ребенок не был пристегнут. После аварии пострадавшего госпитализировали в больницу, но медики не смогли спасти жизнь пациенту.

В настоящее время против 40-летнего водителя каршеринга возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram/360tv