ДТП с грузовиком на юге КАД уничтожило машину такси

Два человека попали в больницу. Помимо ДТП они оказались в горящей машине.

Ночью на юге КАД произошла страшная авария с участием грузовика и легковой машины. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

Как узнал Piter.TV в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", информация о ДТП на 88-м км внутреннего кольца поступила 31-го августа в 01:50. Участок располагается недалеко от Шунгеровского лесопарка. Грузовик и машина такси "Uber" двигались в попутном направлении. В результате столкновения легковушка загорелась.

Водителя и пассажира такси госпитализировали в больницу. Их состояние на данный момент неизвестно. Проезжу часть очистили.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Вячеслав Крючков

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Алексей Уткин