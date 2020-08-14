СМИ: погибшего протестующего в Минске могли застрелить силовики

По версии силовиков, мужчина погиб в 23:00 от взрыва по собственной вине.

Погибшего протестующего в Минске могли застрелить силовики. Об этом пишет "Радио Свобода".

О первом погибшем во время протестов в Минске стало известно 10 августа. В белорусском МВД сообщили, что мужчина скончался во время противостояния спецназа с протестующими. Он якобы пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно, считают в милиции, взорвалось у него в руке, после чего мужчина скончался.

Позже СК республики заявил о результатах проверки инцидента. В ведомстве рассказали, что 34-летний минчанин. Ранее он был судим за причинение тяжкого телесного повреждения, которое повлекло смерть человека. Мужчина был приговорён к семи годам тюрьмы.

Выяснилось, что погибшего звали Александр Тарайковский. Его вдова анонимно пообщалась с журналистами и рассказала, что не верит в версию милиции.

У него ничего не было с собой: только шорты, белая футболка, телефон. И он не мог сделать ничего подобного. рассказала она

Она добавила, что её супруг действительно сидел в тюрьме семь лет — за то, что пытался спасти свою мать от соседа по комнате, который избивал её. Эту версию подтверждает друг погибшего.

Вдова рассказала она опознала тело Тарайковского, но на нём не было ран, характерных для взрыва. Собеседники журналистов допускают, что погибший мог погибнуть от выстрелов силовиков.

В МВД и СК заявили, что Тарайковский погиб во время протестов на улице Притыцкого. В сети есть видео, где по протестующим открывают огонь. Александр Тарайковский в это время находился там.

Я смотрела видео еще до того, как его опознала. Я надеялась, что это не он. вдова Тарайковского

По версии силовиков, мужчина погиб в 23:00. Тарайковский позвонил супруге около 22:30 и сказал, что собирается идти домой. Больше на связь он не выходил.

Добавим, что в свидетельстве о смерти Александра Тарайковского, погибшего во время протестов в Минске, указано, что он получил открытую рану грудной клетки, смерть наступила от кровопотери. Об этом сообщает TUT.by.

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Видео: Telegram/TUT.BY новости