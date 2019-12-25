СМИ: почти два миллиона россиян не забрали накопительную пенсию

Одна из причин - недостаточное информирование населения.

Около двух миллионов жителей Российской Федерации не получили накопительную пенсию в прошлом году. Об этом информирует издание "Коммерсантъ" со ссылкой на информацию 15 крупнейших негосударственных пенсионных фондов.

За 2019 год этот показатель достигал 1,6 миллиона россиян. По данным СМИ, "невостребованность" накоплений связана с недостаточным информированием жителей РФ, а также с трудностями при подаче заявлений. Также свою роль сыграли устаревшие базы данных, в которых находятся неактуальные телефонные номера и другая контактная информация россиян.

Накопительную часть не получили, включая тех, кому была перечислена единовременная выплата. Начиная со следующего года, Пенсионный фонд России будет обязан информировать граждан предпенсионного возраста о суммах накоплений и правах на выплаты через "Госуслуги".

Согласно данным Счетной палаты, средний размер страховой пенсии по старости в РФ на начало текущего года составлял 16 789 рублей, а средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера - 17 535,98 рубля.

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