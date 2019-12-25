СМИ: окружение Трампа посоветовало ему готовиться к поражению

The Washington Post рассказали, что Трамп не будет произносить "благородную" речь.

СМИ: окружение Дональда Трампа посоветовало ему готовиться к поражению. Об этом рассказали журналисты The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По данным прессы, последние два дня советники главы Белого дома обсуждали с кандидатом от республиканской партии перспективу поражения на президентских выборах.

Большинство специалистов полагает, что в случае победы Джо Байдена не следует ожидать от Дональда Трампа выступления в традиционном для американских политиков формате, в которых они произносят "благородную и великодушную речь". На данный момент подготовка такого выступления в администрации не обсуждалась.

Если он проиграет, они ожидают, что Трамп продолжит безосновательно заявлять, как он уже делает несколько дней, что выборы были украдены публикация The Washington Post

Часть экспертов выступает за то, чтобы Дональд Трамп сделал соответствующее заявление публично. Они призывают действующего главу Белого дома обеспечить мирный переход к власти Джо Байдена, если демократа объявят победителем голосования.

У Белого дома проходит акция протеста против Трампа.

Фото: FOX News