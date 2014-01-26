На данный момент пострадавшими считаются четыре человека.

СМИ: один человек убит в результате нападения со стрельбой в Иерусалиме. Об этом рассказали журналисты с государственного израильского радио KAN. Жертвой стал местный житель, еще трое пострадали. Медики госпитализировали пациентов с ранениями различной степени тяжести. Позже поступили сообщения о гибели в больнице еще одного пострадавшего при стрельбе.

Представители закона объяснили, что у вооруженного мужчины в старом городе было огнестрельное оружие - пистолет-пулемет Beretta M12. Подозреваемым стал житель восточной части города, палестинец. В спецслужбах не исключают его причастность к радикальному террористическому движению ХАМАС. Кроме двух гражданских, злоумышленник смог ранить двух полицейских, сотрудников пограничной службы. Их травмы оцениваются как легкие. Представители закона ликвидировали преступника ответным огнем.

Полиция ищет черный Mercedes, который уехал после стрельбы в центре Петербурга.

Фото и видео: Telegram / Военный обозреватель

