Около 5 утра в полицию поступили сообщения о звуках выстрелов в центре города.

Полиция ищет черный Mercedes, который уехал после стрельбы в центре Петербурга. Об этом 15 ноября Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Около 5 утра этого же дня в полицию поступили сообщения о звуках выстрелов в центре города. На видео можно увидеть, как между тремя мужчинами завязался конфликт. Однако слов оказалось мало, поэтому в ход пошли кулаки. Двое неизвестных в черных куртках начали избивать оппонента. При этом от неизвестных досталось и прохожим, которые попытались остановить драку.

По предварительным данным, словесный конфликт произошел между 38-летним уроженцем Волгограда и двумя неизвестными. Мужчины повредили приезжему машину, а потом несколько раз выстрелили, предположительно, из травматического пистолета в его сторону. Затем злоумышленники сели в черный Mercedes и уехали. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Ранее мы писали, что на проспекте Энгельса задержали двоих мужчин после нападения на бизнесмена.

Видео: Piter.TV