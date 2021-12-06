СМИ: неизвестный напал на кандидата в президенты Франции Земмура перед митингом

В полиции утверждают, что злоумышленник уже привлекался к ответственности. Причины его нападения пока неизвестны.

Кандидат в президенты Франции, радикальный полемист правых взглядов Эрик Земмур стал жертвой нападения на своем предвыборном митинге. Об этом сообщил телеканал BFM.

Инцидент произошел в воскресенье. Политик выступал на митинге в парижском пригороде Вильпент. Он в сопровождении охраны и журналистов шел по залу к трибуне. Внезапно на него набросился выбежавший из толпы человек. Он обхватил руками голову Земмура, пытаясь повалить его на землю. Нападавшего сразу же задержала охрана. Мужчину вывели из зала. Сейчас он взят под стражу за умышленное насилие. В полиции утверждают, что злоумышленник уже привлекался к ответственности. Причины его нападения пока неизвестны.

Напомним, что 63-летний Земмур решил баллотироваться на пост президента Франции. Он никогда не занимал выборных должностей. Раньше Земмур работал журналистов в различных изданиях. Он написал несколько книг, некоторые из которых посвящены критике радикального исламизма.

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Видео: YouTube / Le Parisien