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Останки соратника Наполеона, найденные в Смоленской области, перезахоронили в Париже

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Церемонию несколько раз переносили из-за пандемии COVID-19.

В Париже состоялась торжественная церемония перезахоронения останков одного из ближайших соратников Наполеона – генерала Сезара Шарля-Этьена Гюдена. Об этом пишет "РИА Новости". Мероприятие возглавила министр-делегат при французском Минобороны Женевьев Даррьесек. 

Останки Гюдена будет покоиться рядом с императором Франции и его военачальниками в парижском Доме инвалидов. Гроб с прахом генерала прибыл из Москвы в Париж в июле этого года.

Церемонию несколько раз переносили из-за пандемии COVID-19. Ранее ее планировали провести осенью прошлого года. Предполагалось, что в мероприятии примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон.

Гюден умер в 1812 году после серьезного ранения. Его останки были найдены археологами летом 2019 года в ходе раскопок в Смоленской области.

Ранее в Красносельском поселении предали земле останки 39 красноармейцев.

Видео: Telegram/РИА Новости

Теги: наполеон, перезахоронение, сезар шарль-этьен гюден
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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