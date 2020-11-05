Останки соратника Наполеона, найденные в Смоленской области, перезахоронили в Париже

Церемонию несколько раз переносили из-за пандемии COVID-19.

В Париже состоялась торжественная церемония перезахоронения останков одного из ближайших соратников Наполеона – генерала Сезара Шарля-Этьена Гюдена. Об этом пишет "РИА Новости". Мероприятие возглавила министр-делегат при французском Минобороны Женевьев Даррьесек.

Останки Гюдена будет покоиться рядом с императором Франции и его военачальниками в парижском Доме инвалидов. Гроб с прахом генерала прибыл из Москвы в Париж в июле этого года.

Церемонию несколько раз переносили из-за пандемии COVID-19. Ранее ее планировали провести осенью прошлого года. Предполагалось, что в мероприятии примут участие президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон.

Гюден умер в 1812 году после серьезного ранения. Его останки были найдены археологами летом 2019 года в ходе раскопок в Смоленской области.

Ранее в Красносельском поселении предали земле останки 39 красноармейцев.

Видео: Telegram/РИА Новости