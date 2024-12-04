В Элисте при перезахоронении свидетелей явления Христа пошёл дождь

Деревянный крест из гроба Семёна Бондаренко замироточил после извлечения.

В Элисте прошло перезахоронение останков семьи Бондаренко – свидетелей явления Иисуса Христа в Крестовоздвиженском храме в 1946 году. Обряд состоялся 5 сентября у Казанского кафедрального собора по благословению архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана.

Настоятель собора протоиерей Алексий Грищенко рассказал, что во время эксгумации пошёл дождь – редкое явление для Калмыкии в августе. По его словам, туча нашла прямо на место работ, что было воспринято как чудесный знак. В местной традиции дождь считается благой приметой, пишет РИА Новости.

При перезахоронении Семёна Бондаренко в его руке сохранился деревянный крест, вложенный при погребении. После извлечения из гроба крест замироточил. 6 сентября его пронесли на Обще московском крестном ходе. Именем Семёна Бондаренко названа площадь возле храма Святой Троицы в селе Троицком, где жила его семья.

9 и 10 сентября в Элисте пройдут торжества в честь 80‑летия явления Христа Спасителя, которое, по свидетельствам верующих, произошло 11 сентября 1946 года в Крестовоздвиженском храме. В программе – премьера документального фильма, крестный ход, концерт хора Сретенского монастыря, круглый стол и стратегическая сессия о роли паломничества.

Акция "Свеча памяти" на Дворцовой: петербуржцы зажгли 120 тыс. свечей в память о начале войны.

Фото: Piter.tv