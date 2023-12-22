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В Элисте произошел пожар в кафе

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В результате пожара жительница соседнего дома получила легкое отравление продуктами горения.

В Элисте произошел пожар на территории кафе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 28 мая. Поступило сообщение о возгорании кровли мангальной зоны в кафе. Площадь огня составила 100 квадратных метров. Персонал и посетители вышли на улицу до прибытия пожарных.

В результате пожара жительница соседнего дома получила легкое отравление продуктами горения. Ее госпитализировали. В тушении огня участвовали 28 специалистов и семь единиц техники. Спустя время пожар был ликвидирован.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии произошел пожар в магазине пиротехники.

Видео: МЧС России

Теги: кафе, мчс россии, пожар, элиста
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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