В Элисте произошел пожар в кафе

В результате пожара жительница соседнего дома получила легкое отравление продуктами горения.

В Элисте произошел пожар на территории кафе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 28 мая. Поступило сообщение о возгорании кровли мангальной зоны в кафе. Площадь огня составила 100 квадратных метров. Персонал и посетители вышли на улицу до прибытия пожарных.

В результате пожара жительница соседнего дома получила легкое отравление продуктами горения. Ее госпитализировали. В тушении огня участвовали 28 специалистов и семь единиц техники. Спустя время пожар был ликвидирован.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии произошел пожар в магазине пиротехники.

Видео: МЧС России