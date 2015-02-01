В 2025 году запустят прямые авиарейсы из Калмыкии в Петербург

Планируется, что на маршруте Элиста — Петербург осуществят по три рейса в неделю.

В следующем году запустят прямые авиарейсы из Калмыкии в Петербург. Это возможно благодаря программе субсидирования региональных перевозок, пишет ТАСС.

Участие Республики Калмыкия в программе субсидирования региональных перевозок позволит в 2025 году закрепить в маршрутной сети аэропорта Элисты такие новые внутренние направления, как Петербург, Казань, Екатеринбург и Улан-Удэ. Доля софинансирования правительства республики по каждому из направлений составит 49,5%. Пресс-служба министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Калмыкии

Планируется, что на маршруте Элиста — Петербург осуществят по три рейса в неделю.

Ранее на Piter.TV: дополнительные авиарейсы запустили из Саратова в Петербург.

Фото: Piter.TV