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В 2025 году запустят прямые авиарейсы из Калмыкии в Петербург
Вчера, 11:26
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В 2025 году запустят прямые авиарейсы из Калмыкии в Петербург

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Планируется, что на маршруте Элиста — Петербург осуществят по три рейса в неделю.

В следующем году запустят прямые авиарейсы из Калмыкии в Петербург. Это возможно благодаря программе субсидирования региональных перевозок, пишет ТАСС. 

Участие Республики Калмыкия в программе субсидирования региональных перевозок позволит в 2025 году закрепить в маршрутной сети аэропорта Элисты такие новые внутренние направления, как Петербург, Казань, Екатеринбург и Улан-Удэ. Доля софинансирования правительства республики по каждому из направлений составит 49,5%. 

Пресс-служба министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Калмыкии

Планируется, что на маршруте Элиста — Петербург осуществят по три рейса в неделю. 

Ранее на Piter.TV: дополнительные авиарейсы запустили из Саратова в Петербург. 

Фото: Piter.TV 

Теги: авиарейсы, элиста
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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