Дополнительные авиарейсы запустили из Саратова в Петербург

Рейсы будут осуществляться с декабря по январь на самолетах Embraer E-190, способных перевозить до 110 пассажиров.

Аэропорт "Гагарин" в Саратове анонсировал открытие новых рейсов в Петербург, сообщает пресс-служба аэропорта. Продажу билетов на эти направления начали авиакомпании "Икар" и Nordwind.

Рейсы будут осуществляться с декабря по январь на самолетах Embraer E-190, способных перевозить до 110 пассажиров. Из Саратова в Петербург вылеты запланированы на 27 и 30 декабря, а также 7 и 9 января 2025 года. Прилет в аэропорт Пулково ожидается в 6:00 утра по местному времени.

Рейсы из Санкт-Петербурга в Саратов состоятся 26 и 29 декабря, а также 6 и 8 января 2025 года. Вылеты из Пулково намечены на 23:50, а прибытие в "Гагарин" — в 3:00 ночи по местному времени.

Подробное расписание полётов доступно на официальном сайте аэропорта "Гагарин". Информация о стоимости билетов и условиях перевозки представлена на сайтах авиакомпаний.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)