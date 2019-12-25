  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Красносельском поселении предали земле останки 39 красноармейцев
Сегодня, 11:20
146
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Красносельском поселении предали земле останки 39 красноармейцев

0 0

В 2022 году планируются работы по благоустройству данного воинского захоронения, а также братских могил в Правдино и Лейпясуо.

На воинском захоронении № 81 около посёлка Нагорного состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков 39 красноармейцев, погибших в этих местах в Советско-финляндскую и Великую Отечественную войны. В мероприятии приняли участие жители, молодежь, военнослужащие, представители поисковых отрядов, местной власти. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Наши дети и внуки не должны забывать историю страны. Память должна передаваться из поколения в поколение.

Михаил Торопов, глава администрации Красносельского поселения

Он сообщил, что в 2022 году планируются работы по благоустройству данного воинского захоронения, а также братских могил в Правдино и Лейпясуо.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле.

На прошлой неделе в Выборгском районе открыли обновленный мемориал воинской славы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

 

Теги: захоронение, останки
Категории: Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии