В Красносельском поселении предали земле останки 39 красноармейцев

В 2022 году планируются работы по благоустройству данного воинского захоронения, а также братских могил в Правдино и Лейпясуо.

На воинском захоронении № 81 около посёлка Нагорного состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков 39 красноармейцев, погибших в этих местах в Советско-финляндскую и Великую Отечественную войны. В мероприятии приняли участие жители, молодежь, военнослужащие, представители поисковых отрядов, местной власти. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Наши дети и внуки не должны забывать историю страны. Память должна передаваться из поколения в поколение. Михаил Торопов, глава администрации Красносельского поселения

Он сообщил, что в 2022 году планируются работы по благоустройству данного воинского захоронения, а также братских могил в Правдино и Лейпясуо.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле.

На прошлой неделе в Выборгском районе открыли обновленный мемориал воинской славы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО