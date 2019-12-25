В Выборгском районе открыли обновленный мемориал воинской славы

Торжественное мероприятие состоялось на воинском захоронении №49 в поселке Гаврилово.

В пятницу, 26 ноября, на воинском захоронении №49 в поселке Гаврилово состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориала после ремонта. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В братской могиле №49 захоронены 367 красноармейцев, погибших в годы Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Известны имена 253 человек. На территории Гончаровского поселения расположены 12 братских могил, в которых захоронены 4912 красноармейцев.

Всего в этом году в районе зарегистрированы 133 воинских захоронения, еще в 2015 году их было 87. Но на этом работы по увековечиванию памяти героев не останавливаются.

Также в Выборгском районе восстанавливают изуродованное вандалами воинское захоронение.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО