  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Выборгском районе открыли обновленный мемориал воинской славы
Сегодня, 21:01
34
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

В Выборгском районе открыли обновленный мемориал воинской славы

0 0

Торжественное мероприятие состоялось на воинском захоронении №49 в поселке Гаврилово.

В пятницу, 26 ноября, на воинском захоронении №49 в поселке Гаврилово состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориала после ремонта.  Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В братской могиле №49 захоронены 367 красноармейцев, погибших в годы Советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Известны имена 253 человек. На территории Гончаровского поселения расположены 12 братских могил, в которых захоронены 4912 красноармейцев.

Всего в этом году в районе зарегистрированы 133 воинских захоронения, еще в 2015 году их было 87. Но на этом работы по увековечиванию памяти героев не останавливаются. 

Также в Выборгском районе восстанавливают изуродованное вандалами воинское захоронение.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: воинский мемориал, гаврилово, ремонт
Категории: Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии