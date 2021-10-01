  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:56
135
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

СМИ: на севере Афганистана произошли взрывы

0 0

Информация о возможных пострадавших уточняется.

СМИ: на севере Афганистана произошли взрывы. Об этом сообщили очевидцы и местные журналисты. По информации от телеканала Afghanistan International, серия взрывов зафиксирована на территории города Чарикар. Этот населенный пункт является административным центром провинции Парван и расположен в 70 километрах от столицы - Кабула.

О взрывах рассказали жители. Они уточнили, что услышали характерные звуки после обеда.  После взрывов в районе началась перестрелка. О других подробностях произошедшего сведений нет. Руководство "Талибана" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) официально не прокомментировало случившееся.

Десять автобусов загорелись после взрывов в немецком Штутгарте.

Фото и видео: YouTube / Pahlawan Aziz

Теги: афганистан, взрывы
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии